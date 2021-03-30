周三世盃外多支強隊再次出擊，應付今輪國際賽期最後一輪賽事。B組西班牙首兩輪比賽表現皆不似預期，周三回到主場迎戰科索沃，難望大勝對手，捧「讓球主客和」[+2]的「客勝」。（球賽編號：星期三13；有線662台明日2:45am直播）

西班牙在過去1周首2場分組賽表現未如理想，首戰在主場遭希臘逼和1:1；翌仗主帥安歷基在正選陣容上作出七個調動，雖能夠打開勝利之門但贏得驚險，要靠補時絕殺才以2:1反勝主場的格魯吉亞。「狂牛」2戰得4分表現欠說服力，球隊鋒線實力與10多年前全盛時期相去甚遠，連續兩仗正選披甲的艾華路莫拉達始終非世界頂級前鋒，加上1周3賽對球員體力也是一大考驗，今場未必能大勝對手。

科索沃周日主場0:3不敵瑞典，是該隊過去1年多11場比賽中，唯一一場被對手淨勝超過一球的比賽，今場造訪西班牙，未必會如上仗般踢得開放，求穩守為先，看好能避免大敗。

同日C組立陶宛主場迎戰意大利。由文仙尼領軍的意大利星味不足，但勝在表現平穩，首2場分組賽同樣以2:0擊敗對手，今場可被看高一線，讓兩球/兩球半敲上盤。（球賽編號：星期三12；有線665台明日2:45am直播）

文：何西