阿仙奴將在周日英超大戰主場迎戰利物浦，槍手周二就進行球隊操練，近日剪了個新辮子頭的隊長奧巴美揚於練習時大騷腳法，以後腳射球戲弄門將馬菲賴恩，他入球後還得意洋洋地搖擺他的辮子頭，犀利腳法引來大批球迷俾Like。

奧巴受饒舌歌手Travis Scott的啟發剪了個新髮型後，被球迷在網上熱烈討論，不過評價參差，部份人就不太喜歡他的辮子頭。槍手周三在Twitter分享球隊操練的片段，影片中以辮子頭示人的奧巴正練習射門，首次射門他以右腳清脆地大力射入；緊接他再來第二次射門，今次奧巴把皮球推進後引到馬菲賴恩出迎，但他一輪假動作後成功騙到這位澳洲門將半跪在地上，奧巴再用後腳把球輕輕踢過馬菲賴恩，皮球緩緩向着龍門方向前進。當馬菲賴恩反應過來時，皮球已越過白界入龍。奧巴入球後不忘風騷地搖搖他的辮子頭。

這位加蓬前鋒的漂亮腳法獲得大批球迷讚好，接近有23,000位球迷俾Like，有人留言「第二次射門不得了」、「若你在對陣利物浦時也這樣做，即使你餘季都沒有入球，我也不會作任何投訴！」馬菲賴恩亦風趣地在帖文留下兩個不屑的表情回應，奧巴就回覆兩個笑到喊emoji。

阿仙奴Twitter片段：https://twitter.com/Arsenal/status/1376944829205217280

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