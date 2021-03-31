快艇周二爆冷在主場以96:103不敵魔術，六連勝告終。

整體實力佔優的快艇一開賽已連取12分，半場領先51:37，但魔術在第三節開始發力，逐步收復失地。戰至第四節尚餘1分46秒，泰倫斯路斯（Terrence Ross）射入兩個罰球，協助魔術追成93:93平手。客軍之後再打出一段10:3攻勢，最終以103:96勝出。

奧基基（Chuma Okeke）今仗為魔術取得全隊最高的18分，泰倫斯路斯有15分進賬，奧圖波特（Otto Porter Jr.）有13分，穆罕默德班巴（Mohamed Bamba）與W卡達（Wendell Carter Jr.）亦分別有12及11分。

快艇方面，尼納特（Kawhi Leonard）在拍檔保羅佐治（Paul George）因腳傷缺勤下，攻入全場最高的28分，可惜仍然無濟於事。

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