比利時周二在世界盃歐洲區外圍賽E組迎戰白羅斯，雖然派遣了多名副選上陣，但憑着雲拿根及李安度杜沙特分別梅開二度，仍然以8:0狂炒對手。同組的威爾斯則憑丹尼爾占士在比賽尾段建功，以1:0小勝到訪的捷克。

比利時主帥馬天尼斯今場以米洛列特正選把關，奇雲迪布尼、盧卡古及梅頓斯特主力亦列為後備，但球隊上、下半場各入四球下仍大勝一場。開賽僅14分鐘，巴舒亞伊便接應謝利美杜古傳送後於禁區內射入，為比利時先拔頭籌。3分鐘後，雲拿根接應梅尼亞助攻近射得手，助「歐洲紅魔」領前2:0。38分鐘，雲拿根交出助攻，李安度杜沙特順利破網，取得在國家隊的首個入球，加上謝利美杜古於42分鐘遠射中鵠，完半場比利時已領先白羅斯4:0。

換邊後4鐘由，丹尼斯普拉特射入在比利時國家隊的第一球，將比數改寫為5:0。70分鐘，後備上陣的賓迪基接應艾達韋列特傳中後於禁區內窩利射入，杜沙特和雲拿根及後分別於75和89分鐘再度建功，協助比利時大勝8:0，送白羅斯歷來最大敗仗，打破之前以0:5受挫奧地利的隊史最大敗仗紀錄。

同組另一場比賽，威爾斯和捷克下半場各有一名球員被逐，但主場的威爾斯於81分鐘由丹尼爾占士接應加里夫巴利左路傳中後頭槌破網，以1:0擊敗捷，打開勝利之門。

大炒白羅斯的比利時，全取3分後以3戰2勝1和得7分升上E組榜首，捷克3戰得4分排第二，3戰得3分的威爾斯則超越同分的白羅斯而升上第三位。

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