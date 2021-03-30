法國凡爾賽法院宣佈，皇家馬德里前鋒賓施馬涉嫌以性愛錄影片段，勒索前法國國家隊隊友華布拿的案件，將於今年10月20至22日審理。一直強調自己無辜的賓施馬，事後透過社交媒體表示，「鬧刻終於可以永久結束」。

華布拿於15年被人用自己跟太太性愛錄像，勒索15萬歐元，賓施馬被指曾以「中間人」的角色勸籲他付款了事，但當事人卻選擇報警求助。事件曝光後，賓施馬被指有份參與勒索，法國檢察官在今年一月證實，這位皇馬射手與同案另外幾名被告，將要出庭應訊，而一旦罪名成立，他最高可被判監禁5年，以及罰款7.5萬歐元。自從被捲入這宗風波後，賓施馬便再沒有入選法國國家隊。

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