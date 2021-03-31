已故湖人傳奇球星拜恩（Kobe Bryant）的18歲長女娜塔莉亞（Natalia Bryant），周二透過社交媒體Instagram宣佈，已獲得名校南加州大學（USC）取錄，其母雲妮莎（Vanessa Bryant）亦發文表示替女兒高興，又謂拜恩也會以她為榮。

從雲妮莎發佈的影片可見，娜塔莉亞穿上了一件身有USC字樣的衞衣，大叫「我獲取錄了」，並高興得蹦蹦跳。雲妮莎則在帖文寫道：「喜極而泣，Nani（娜塔莉亞），我為你感到高興。我知道爸爸會以妳為榮，我也為妳感到驕傲。妳的付出與努力並沒有白費，你捱過最難受的傷痛，取得了成功。我希望爸爸與Gigi（與拜恩一同遇難的次女吉安娜）也能親身一起慶祝，我知他們在精神上仍與我一起。我們真的很愛妳。」

除了USC之外，娜塔莉亞早前亦獲得洛約拉馬利蒙特大學及俄勒岡大學取錄，但雲妮莎笑指，希望女兒的學校可以離家接近一點。

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