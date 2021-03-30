周三世盃外歐洲區I組大戰，由英格蘭主場擺陣鬥波蘭，「三獅軍團」兩戰全勝，更一球不失可謂攻守兼備；相反波蘭隊長兼主力前鋒羅拔利雲度夫斯基今仗因傷缺陣，加上中場大將基祖華克因確診武漢肺炎要隔離，球隊實力大打折扣，英格蘭賠率亦即時升溫，今仗主場出擊讓球半/兩球撐上盤。

文：港生

英格蘭首仗主場半力出擊下大勝「歐洲魚腩」聖馬力諾5:0，可謂輕鬆過關。周日作客鬥阿爾巴尼亞，憑復任正選的前鋒哈利卡尼1傳1射，以兩球小勝對手，三獅軍團2仗合共攻入7球兼一球不失。從過去兩仗觀看英格蘭表現，雖然入球比起預期中少，但球員表現對辦，部份在球會表現出色的球員例如勞基梳爾和連格都發揮不俗。當中兩仗均正選上陣的美臣蒙特更被主帥修夫基點名大讚，此子過去2仗亦交出1入球1助攻，今仗繼續擔正的機會非常大。

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尼克普比創零封紀錄

預計今場陣容會與上仗鬥阿爾巴尼亞時相若，特別是防線方面，相信會繼續以史東斯和哈利馬古尼這對中堅拍檔合作，而上仗擔正把關的般尼門將尼克普比，更是英軍歷史上首位為球隊在頭六場上陣都保持不失的門將，今仗英軍由他把關有望再次零封對手。再者，英軍近三次在主場比賽全勝兼一球不失，今仗英軍絕對可看高一線。

主場往績食硬波蘭

另一邊廂，波蘭暫時以1勝1和得4分排在小組第2位，球隊上仗雖在主場以3:0大破安道爾，但考慮到對手實力弱，戰果參考性不大。反觀首戰作客鬥匈牙利時就失掉三球，可見球隊防守不太穩健。加上，上仗對安道爾三個入球都是來自傳中球，證明球隊進攻單調，同樣的傳中戰術面對在英超效力的英格蘭球員相信不太奏效。更不幸是，近2仗攻入3球的利雲度夫斯基今仗因膝傷缺陣，雖有比亞迪克及米利克兩位前鋒頂上，但級數上有差距，定必大大削弱球隊入球能力（見另文）。周二球隊再宣佈中場基祖華克和後防小將皮亞高夫斯基確診武肺未能上陣，其中前者是波蘭國家隊中場重要一員。

對賽往績方面，2軍上一次交手是在2013年的世盃外，當時英格蘭主場以兩球淨勝波蘭。事實上，過去19次交手，波蘭只在1973年贏過1次，作客英格蘭未嘗勝果，近七次更是全敗，今仗英格蘭上盤絕對值捧。