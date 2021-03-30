ESPN報道，愛爾蘭「串嘴格鬥王」麥基格將有機會在今年7月，第3度出戰美國拳手普利亞。

ESPN引述多個消息渠道指，麥基格將會在7月10日舉行的UFC 264再戰普利亞，務求報卻今年1月被對方在第二回合技術擊倒之辱，雙方仍未就再次交鋒簽約，但預料最快本周內就可落實比賽細節。報道指，跟上次交鋒一場，這場比賽將會屬於155磅級別，賽會至今仍未公佈比賽地點，但預料將會容計觀眾入場。UFC總裁韋特上周曾表示，UFC 264傾向會在美國拉斯維加斯舉行。至於被問到戲碼會不包括普利利亞對麥基格，韋特就說：「我希望會是這樣，我們所有人都希望成事。」

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