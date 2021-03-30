周三世界盃歐洲區外圍賽J組賽事，兩連勝的德國回到主場迎戰北馬其頓。德國首兩仗都順利贏波，而且成功保清白之身，主場面對實力有一定距離的北馬可望再添勝仗。不過，觀乎各組強隊今次國際賽期皆小勝居多，今仗德國亦未必贏得多，讓兩球/兩球半博下盤。（球賽編號：星期三11；有線664台明日2:45am直播）

德國前2場比賽回歸4後衞陣式，而且正選陣容完全一樣，表現頗為穩定，前線兩位拜仁慕尼黑翼鋒基拿比及利萊辛尼，再加上高價加盟車路士的夏維斯合作攻堅，兩場下來效果不俗，今仗估計會沿用同樣正選陣容。不過，以上仗作客對羅馬尼亞一役為例，德國明顯未出盡全力，單以全取三分為目標。今仗來到國際賽期最後一戰，一眾國腳有歐聯後顧，更不會貿然搏命，料不會贏得太多。

至於北馬其頓首戰2:3不敵羅馬尼亞後，上仗回到主場即以5:0大炒列支敦士登。北馬雖然仍靠老將彭迪夫，但隊內現時不少球員於主流聯賽搵食，如列斯聯的阿里奧斯基、拿玻里的艾利夫艾馬斯，以及利雲特的伊尼斯巴迪希等，實力雖與德國有距離，但已非昔日魚腩部隊，球隊歷史性首次打入今夏歐國盃決賽周已是最佳證明，料今場作客不會大敗。

文：亨少