法國傳媒報道，巴黎聖日耳門（PSG）前鋒基利安麥巴比已決定不參加今夏舉行的東京奧運，並會利用休季時間考慮自己的前途。

《巴黎人報》指，麥巴比已將有關決定通知法國足總，但他仍會代表國家隊出戰六月揭幕的歐國盃決賽周。基利安麥巴比與PSG只剩下一年合約，有報道指皇家馬德里與利物浦均有意將他收歸旗下。早前有消息指，為了留住這位22歲射手，PSG已準備將其年薪由2,500萬歐元加至3,000萬歐元。

基利安麥巴比今季在各項賽事，合共已為PSG上陣36場，攻入30球之餘亦有9次助攻。他早前接受傳媒訪問時強調，遲遲未動筆續約並非要「吊高來賣」，而是需要更多時間好好考慮自己的前途。「我們正跟球會討論續約問題。我的想法是一旦續約，就會留在PSG長期發展。」麥巴比說。「我在這裏很愉快，球會與球迷一直都很支持我，我很感謝球會。我想考慮清楚自己在未來數年想做甚麼，以及想到哪些踢球。我知道很快便要下決定，但我目前仍在考慮之中。」

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