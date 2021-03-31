周二NBA常規賽上演東西岸大戰，由金塊主場迎戰東岸一哥76人。金塊甫開賽就迅速入局，第一節狂入44分領先對手1倍分數，而76人缺少中鋒艾比迪（Joel Embiid）後禁區失守，祖傑（Nikola Jokic）乘機領軍強闖籃下，加上謝美梅禮（Jamal Murray）在外線射入30分，金塊在由頭帶到尾下以104:95輕取76人，取得三連勝。

金塊早前宣佈已取得丹佛市所屬的科羅拉多州衞生及環境局批准，恢復開放部份球迷進入更名為波爾球場（Ball Arena）的主場球館，這是他們自去年三月球季擺停以來，首次重新開放球迷入場。有主場球迷支持的金塊聲威大震，全隊首節就以66.7％的命中率轟入44分，包括三分球10投7中，整整是76首節得分的雙倍。身型高大的金塊，在對手有艾比迪缺陣下更顯優勢，他們全場摘下51:34的籃板數字，祖傑更帶領全隊在禁區轟入44分，他和小將米高波特（Michael Porter Jr.）輕鬆拿下雙雙數據，外線又有謝美梅禮配合，戰情意外地一面倒，金塊半場大幅領先68:45，全場最多更領先過25分，反觀76人全隊沒有球員得分超過12分。

今場拿下30分的謝美梅禮賽後歸功於場內的球迷，他說：「球迷令我們的世界變得很不一樣，能夠讓他們回到主場，真的非常好。」金塊雖然拿下勝仗，但末段被76人球員力追，祖傑表示也感受到壓力：「我們以為會贏得很輕鬆。」這位全能中鋒今場交出21分10籃板，完半場前他站上罰球線射罰球，全場球迷更高呼「MVP、MVP！」目前他是常規賽MVP最大熱門。

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