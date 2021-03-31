U21歐國盃C、D組周三同時間進行最後一輪分組賽，其中兩戰皆北的「幼獅」英格蘭U21在D組鬥克羅地亞U21非勝不可；不過，由於幼獅 今屆表現令人失望，而「小克」後防亦有漏洞，今役宜取「入球大細」[2.5球]的「大」。

坐擁不少英超新星的英格蘭目前在D組兩戰皆北敬陪末席，更是決賽周唯一仍未取得入球的球隊，令人難以置信。在周三鬥以三分居次席的克羅地亞時，幼獅要爭取第二名出線的話，除了要以最少兩球差距擊敗小克外，更要寄望同組葡萄牙擊敗瑞士，這樣才有機會靠對賽得失球差出線。

雖機會渺茫，但相信幼獅仍會全力爭勝，就算未能勝出，亦起碼要取得入球。畢竟，幼獅對小克往績入球偏多，近3次交手總入球全部在3球或以上，而且從小克上仗以3:2挫瑞士所見，球隊後防並不嚴密，今役或讓幼獅有機可乘。

葡萄牙小勝格博2:1

以六分在D組居首的葡萄牙同日鬥瑞士時，則可吼小葡勝2:1。小葡前線有巴塞隆拿新星法蘭斯高查卡奧等把握力強的球員，但近仗經常僅勝對手一球，瑞士入球能力不俗，2軍上一次交手就是小葡勝2:1，今役或再出現同樣波膽。

C組方面，丹麥以六分居首，他們於近三屆歐國盃最後一場分組賽都勝出，今鬥以3分排第3兼演出飄忽的俄羅斯時勝望濃。

至於同樣得三分排次席的法國，實力遠勝對手之下，料穩勝包尾的冰島，由於冰島今屆決賽周2場都淨輸超過1球，今役宜取法國勝2:0波膽。

幼獅鬥克羅地亞入球偏多

24/06/2019 U21歐國盃 中和克羅地亞3:3（半場1:1）

14/10/2014 U21歐國外 客勝克羅地亞2:1（半場1:1）

10/10/2014 U21歐國外 主勝克羅地亞2:1（半場0:1）

葡萄牙U21近仗多小勝

28/03/2021 U21歐國盃 中勝英格蘭2:0（半場0:0）

25/03/2021 U21歐國盃 中勝克羅地亞1:0（半場0:0）

18/11/2020 U21歐國外 主勝荷蘭2:1（半場1:1）

15/11/2020 U21歐國外 主勝塞浦路斯2:1（半場1:1）

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韋根 [+1] 績靚有「基」

英甲周三「獨腳戲」由中游的基寧咸迎戰下游的韋根。雖然基寧咸近況不俗，但原來今季「讓球主客和」[-1]的盤路表現麻麻，反而韋根在客場[+1]的盤路則不俗，加上韋根要搶分護級，今役宜博韋根[+1] 的「客勝」，補2隊半場打和0:0。

基寧咸目前以38戰得55分排第10，比第6、7位的黑池及唐卡士打少2分，但多踢三場，若要爭3至6名踢升班附加賽，有一定難度。不過，基寧咸近況不俗，近7場共獲4勝2和1負，當中包括上仗作客打和榜首侯城，因此，目前士氣頗佳。在周三迎戰韋根時，基寧咸雖料續缺中場占士摩頓及後衞基斯頓馬高馬，但主力如前鋒維丹尼奧利華等都可以候命， 牌面上佔優。不過，基寧咸今季可說是下風球隊，受讓時表現醒神，但要讓對手時卻往往未能帶挈捧場客，今季10場[-1]的聯賽，盤路只是3贏1和6輸盤， 所輸盤的對手更不乏是護級隊如AFC溫布頓及諾咸 頓，今役基寧咸又要[-1]，實在凶險。

韋根目前以37戰得35分排尾3，少尾4、5的AFC溫布頓及諾咸頓1分，亦只少第19位的史雲頓2分，只要成 功搶分，不無成功護級機會。另外，韋根近12場[+1]的客場聯賽有8場都贏盤，今役受讓值博。由於韋根近7場客場有5場半場打和0:0，今役亦可補「半和」0:0波膽。

今輪英甲數字密碼

5 韋根近7場客場有5場半場和 0:0

6 基寧咸今季10場[-1]的聯賽，盤路是3贏1和6輸盤

8 韋根近12場[+1]的客場聯賽有8場都贏盤

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