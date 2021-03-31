離東京奧運揭幕尚有不足四個月，聖火傳遞活動亦已展開，但有日本醫學專家強調，當地的武漢肺炎疫情仍然嚴重，情況相當危險，並不適宜舉辦如此大規模的國際盛事。

「考慮到目前面對的危機，最好就是不舉行奧運。」橫濱Keiyu醫院傳染病學家菅谷憲夫說。「日本面臨的危機很大，很危險，並不是一個安全的地方。

日本目前大約只有1%人口已接種武肺疫苗，而且大多是前線醫護人員，菅谷憲夫指出，要安全地舉辦奧運，首先就要有50-70%的疫苗接種率，但以目前的情況來看，日本根本不可能在7月23日東奧揭幕前達到這個目標。

「數以萬計的外國人將會在短時間內擁入日本，包括傳媒人士，這是一個巨大的挑戰。」菅谷憲夫補充說。

日本醫師會主席中川俊男早前亦表示，非常擔心疫情會再度反彈。他說：「要防範第四波疫情，我們必須盡快採取強而有力的措施。」然而，儘管國際奧委會一直鼓勵各奧運及殘奧選手，赴日前先接種武肺疫苗，但日本當局已表明打疫苗並非參賽的先決條件。

國際奧委會上周已表明，要盡量縮減出席東京奧運的人數，日本《共同社》就指述消息人士指，日方原定會有大約9萬名海外人士進入境參加奧運及殘奧，當中包括3萬名運動員、教練及職員，但在新安排之下，餘下的6萬人將會大幅削減至3萬人左右。

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