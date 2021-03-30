歐聯8強將會有車路士對波圖，周二歐洲足協宣佈，由於英國和葡萄牙雙方的疫情入境限制，兩回合的賽事都會改在中立場進行，而上演的地點是西班牙西維爾的主場比斯桑球場。

由於英國仍對葡萄牙列為紅色旅遊警示，意味波圖球員入境後進行10天的隔離，加上葡萄牙暫時航班從英國往返，雙方和歐洲足協協商下，決定將兩回合的賽事都移師至中立場進行。歐洲足協周二發聲明表示：「歐洲足協確認，歐聯8強車路士對波圖兩回合的場事都會改於西維爾的比斯桑球場進行，比場日期和時間則維持不變。」

雖然兩支球隊都失去主場優勢，但車路士今季曾在比斯桑球場比賽過，在歐聯分組賽中，車路士作客鬥西維爾就曾經以4:0大勝對手，4個入球更是由法國前鋒基奧特一手包辦。

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