足總周二正式公佈,下周三晚上在旺角大球場進行的菁英盃決賽,將會由早前欠交保險費的愉園對東方龍獅。足總此決定引起大量球迷不滿,今日有20個社交平台專頁聯署,譴責足總。

愉園欠交保險費後,於原定的四強賽日後才補交保險費,仍獲足總安排補賽,本來理應不戰而勝的對手理文不同意此處理手法而拒戰「補賽」。決賽之日將至,足總一直拖延至周二才公佈,下周三的菁英盃決賽由愉園與東方龍獅爭冠。大量球迷對足總做法感不滿,認為愉園有特權,理文遵守規則卻反而受罰,白白失去決賽席位之餘,亦因拒賽而要面對紀律委員會的審訊。

20個社交平台專頁,包括支持愉園的「happyvalley_supporters」聯署譴責足總,並呼籲大眾罷睇下周三的菁英盃決賽。「happyvalley_supporters」亦表示,責任不在球員,認為球員沒有做錯。理文今日接受本報查詢時指,事情已過去,沒有補充。

聲明全文如下:

【聯署譴責足總對菁英盃決賽安排】

身為熱愛香港足球的一份子,即管喺呢個十分艱難時期,我哋仍堅守住對港足嘅熱誠,每一場球賽我哋都珍而重之。同時,我哋亦非常重視香港足球嘅發展,仍記得去年退出的港超球隊富力,將決定歸咎於「香港足球氛圍」。當初球迷對富力反感正因為佢哋視規例如無物,成為球迷口中嘅特權球隊。

香港足球總會將本來因數度未有如期繳付「綜合保險保障協議」費用嘅愉園判違反香港超級聯賽賽事章則事宜而宣佈取消菁英盃四強並由理文取得決賽席位,但今日卻宣布愉園將直接晉身決賽,令跟足規矩嘅理文被踢出局,而違反守則嘅愉園就可以打入決賽,由貝鈞奇作為會長嘅愉園得到如此判決,只可以反映出足總的不公平對待。而且理文由原告變被告,被足總威脅需要接受處分,實在令人難以理解。

基於事態嚴重,我哋懇請足總正視問題,以確保同類事件不再次發生,否則,香港足球只會被一步一步推向萬丈深淵。在此,我哋多個關注香港足球嘅網上媒體,譴責足總對菁英盃決賽嘅安排以及懇請各位球迷加入罷睇菁英盃決賽。

最後,謹向各位打入決賽嘅球員致歉。是次決賽未能夠親身支持,希望你哋可以體諒我哋決定 Sorry for the players

@defender_foot_hk @dieforhkfootball @frontlinerangers @gong.joke.852 @happyvalley_supporters @hkfootball_2021 @hkgootball_joke_lettucebeef @hk_joke_kau_daily @hkpl_daily.2021 @hk_red_united_ @homekongfootball @hongkongleague_news @leemannschaft LMFTV @lmyphotography @manutd_fanbase_hk @manutd_hk_page @ngsickball @_philip_fat @ylfantvmedia

聯合聲明

-----------------------------

蘋果初心不變!26周年「撐蘋果Tee」預售:

你的優惠訂購(海外訂購按此)

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波