英甲周三「獨腳戲」由中游的基寧咸迎戰下游的韋根（圖）。雖然基寧咸近況不俗，但原來今季「讓球主客和」[-1]的盤路表現麻麻，反而韋根在客場[+1]的盤路則不俗，加上韋根要搶分護級，今役宜博韋根[+1]的「客勝」，補2隊半場打和0:0。（明日0:30am開賽）

基寧咸目前以38戰得55分排第10，比第6、7位的黑池及唐卡士打少2分，但多踢三場，若要爭3至6名踢升班附加賽，有一定難度。不過，基寧咸近況不俗，近7場共獲4勝2和1負，當中包括上仗作客打和榜首侯城，因此，目前士氣頗佳。在周三迎戰韋根時，基寧咸雖料續缺中場占士摩頓及後衞基斯頓馬高馬，但主力如前鋒維丹尼奧利華等都可以候命，牌面上佔優。不過，基寧咸今季可說是下風球隊，受讓時表現醒神，但要讓對手時卻往往未能帶挈捧場客，今季10場[-1]的聯賽，盤路只是3贏1和6輸盤，所輸盤的對手更不乏是護級隊如AFC溫布頓及諾咸頓，今役基寧咸又要[-1]，實在凶險。

韋根目前以37戰得35分排尾3，少尾4、5的AFC溫布頓及諾咸頓1分，亦只少第19位的史雲頓2分，只要成功搶分，不無成功護級機會。另外，韋根近12場[+1]的客場聯賽有8場都贏盤，今役受讓值博。由於韋根近7場客場有5場半場打和0:0，今役亦可補「半和」0:0波膽。