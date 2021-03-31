葡萄牙上周六被塞爾維亞逼和2:2的世界盃外圍賽，基斯坦奴朗拿度（C朗）因為在補時的入球被判無效而怒擲隊長臂章，這個臂章將會拍賣，為塞爾維亞一名病童籌款。

根據周二的報道，只有六個月大的Gavril Djurdjevic來自塞爾維亞的克拉古耶瓦茨，他患有脊髓性肌肉萎縮症，人道主義組織 Together for Life 希望為Gavril Djurdjevic籌集治療所需的250萬歐元。現在，他們會將被C朗所擲臂章賣給未來三日在網上拍賣中出價最高的人，以幫助達到目標。

上周六的世盃外，葡萄牙憑迪亞高祖達梅開二度，上半場領先塞爾維亞2:0，但下半場被塞爾維亞連追兩球扳平2:2。葡萄牙戰至補時原本有C朗絕殺，搶先塞爾維亞門將迪米杜域一步將皮球踢向空門，雖然米祖域飛鏟將皮球解圍，但皮球明顯已越過白線。然而，當時球證及旁證均未有表示入球有效，加上外圍賽沒有門線技術及VAR可以翻看，衝向旁證投訴不果更被罰黃牌的C朗結果怒擲隊長臂章洩憤。

不過，C朗的所掉臂章被球場一名員工拾去並捐給Together for Life及小Gavril ，成就了這宗慈善拍賣籌款活動。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波