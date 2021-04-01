周三U21歐國盃D組分組賽最後一輪，英格蘭U21雖以2:1擊敗克羅地亞U21，但正正因為球隊補時階段的失球，令球隊贏波出局，賽後利物浦小將居迪斯鍾斯更表現激動和對方球員起衝突，最終領紅被逐。

賽前分組賽僅得1和1負的英格蘭，今仗要淨勝對手兩球才有望取得次名出線。幼獅今仗11分鐘就由尼基迪亞博得12碼，由水晶宮小將伊比爾治伊斯射入為球隊領先，但其後球隊一直未能取得第二個入球，要到74分鐘，杜韋麥尼爾禁區內控定後傳給鐘斯，後者撞射遠柱破網射成2:0，當時一眾球員都為保持出線希望表現得相當激動。

可惜好景不常，補時階段，克羅地亞的左閘杜馬高巴達歷禁區頂遠射得手，雖然克羅地亞最終以1:2落敗，但在英格蘭、克羅地亞和瑞士三隊同分的情況下，「細克」以對賽較佳得失球次名出線，而幼獅就以包尾出局。

賽後克羅地亞球員瘋狂慶祝，當中鍾斯情緒非常激動，曾與對方球員互相指罵，場面非常混亂，其後更需要隊友和職球員強行把他拉走，而鍾斯在推撞過程中亦流鼻血，最終球證亦向他出示第二面黃牌，兩黃一紅驅逐離場。

其後英軍教練保夫萊為衝突事情表示：「衝突發生的原因是部分英格蘭球員，為夾在克羅地亞球員慶祝當中，當時大家情緒亦較為高漲，但當中不存在種族歧視的發生。」

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