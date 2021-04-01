今屆奧運聖火傳遞預計將於本月13日抵達大阪，不過大阪近日爆發多宗武漢肺炎確診個案，兩日合共超過1,000宗。大阪府知事吉村洋文周四表示希望中止大阪的聖火傳遞活動，以免疫情進一步惡化。

大阪府在本周二錄得432宗確診個案，到周三更急增至599宗，日本相首菅義偉周四宣佈，向大阪、宮城和兵庫三個地區頒佈「防止疫症蔓延重點措施」，由下周一開始強制當地食店縮短營業時間，以及呼籲當地居民避免非必要的外出，為期一個月。

大阪府知事吉村洋文周四接受訪問時表示，希望中止當地的聖火傳遞活動：「雖然大阪市民都非常期待奧運聖火能夠到達大阪，不過就現時的疫情發展來看，中止大阪路段時最好的選擇。」

奧運聖火現時已經傳送至第4縣長野，預定將於4月14日抵達大阪市中央會堂，大阪市長松井一朗就表示，以閉門方式進行大阪段聖火傳遞是最低限度的措施：「具體安排仍有待東京奧組委決定，但我們認為閉門舉行是必須的安排。」

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