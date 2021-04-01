每逢提及巴西傳奇前鋒「外星人」朗拿度，球迷們除了想起他的身形以及腳法之外，相信在2002年日韓世界盃期間，大哨所剪的一個「河童頭」亦是經典之一，當時這個髮型更影響了不少小朋友模仿。事隔19年，大哨在受訪時就承認這個髮型太可怕，因此要向全天下的母親道歉。

現年44歲的大哨，在2002年日韓世界盃4強，對陣土耳其的比賽前夕就突然剃掉了自己的所有頭髮，只留下額頭上極少的頭髮。大哨近日接受傳媒訪問時，就透露自己轉變髮型的原因，是希望令到一眾巴西記者們可以忘記自己的傷勢：「我要向所有剪過這個髮型的孩子母親道歉，當初我轉了這個髮型後，我問隊友們喜不喜歡，他們都表示這個髮型太可怕。不過當記者們看到這個髮型後，他們就忘記了我的傷勢。」

大哨自從2011年2月退休後，就一直與體重問題作鬥爭，不過大哨提到假如他減肥成功的話，他希望可以再次踢足球：「有時候有一些不錯的紀念賽，我都想參與其中。不過假如有人交出一記長傳給我時，我的腦海覺得我可以追得到皮球，不過這是一個極大的錯誤，因為實際上我已經做不到。」

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