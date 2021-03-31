英國傳媒報道，周一宣佈射手阿古路會在6月約滿後離隊的曼城，計劃在今夏大灑金錢，不惜工本準備花費接近2億鎊（約21億港元），冀能一口氣簽入艾寧夏蘭特和基亞利殊，以代替該名效力了球隊10年的隊史入球紀錄保持者，更新中前場陣容。

據報多蒙特前鋒艾寧夏蘭特以及阿士東維拉隊長基亞利殊是曼城領隊哥迪奧拿今夏引援的主要目標，哥帥一直希望簽入現年20歲的夏蘭特作球隊主力前鋒，今季他的入球數字亦令人吃驚，為球會和挪威國家隊上陣34場射入了39球。加上夏蘭特的父親賀蘭特球員時代曾效力曼城三年，令藍月有信心在這場夏蘭特爭奪戰中勝出。事實上，多蒙特下周二將於歐聯八強首回合作客曼城，哥迪奧拿希望在比賽中親自觀察其表現。

曼城為得到同獲車路士和皇家馬德里垂青的夏蘭特加盟，可謂不借工本。除可能要按合約付足1.5億鎊的「贖身費」外，還開出一紙5年周薪達60萬鎊的合約，總支出預計將達三億鎊。難怪有指夏蘭特已通知多蒙特自己季後將離隊，其經理人拉奧拿近日更放風，表示夏蘭特效力多蒙特是有點「大材小用」，更特別澄清他跟哥迪奧拿的關係雖曾有點緊張，但事件已告一段落。

報道亦指，曼城對夏蘭特雖是志在必得，其實也有兩手準備，一旦失敗的話，就會改為收購熱刺中鋒哈利卡尼。藍月過去數星期對25歲的阿士東維拉中場基亞利殊的興趣也不斷增加，儘管維拉方面表示他們無逼切需要將隊長出售，曼城仍然有希望與維拉達成協議。

有望在4季內第3度在英超封王的曼城，收購基亞利殊和夏蘭特是為了將球隊年輕化。畢竟中場主力如馬列斯、根度簡和奇雲迪布尼，下季展開前便會滿30歲，加入年輕球員實無可厚非。另外，曼城與迪布尼可望於未來數月落實新合約。

文：吹雪