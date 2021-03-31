澳職三哥墨爾本城近況勇銳，為了繼續向前列推進，在周四澳職到訪下游的西部聯時，就算作客亦會力爭主動。由於墨城近仗常半全場皆勝，今役宜捧他們開[客/客]，並補「讓球主客和」[-1]的「和局」。（球賽編號：星期四1；今日2:35pm開賽）

澳職近幾輪聯賽最炙手可熱的球隊，一定是2、3位的阿德萊德聯及墨爾本城，因為2軍都是近6戰全勝，表現如狼似虎勢如破竹。墨城目前以12戰得24分排第3，落後榜首中岸水手2分但少踢2場，少次席的阿聯1分但少踢1場，形勢上來說墨城可謂最有利；為了繼續向前列施壓，甚至趁水手在同日大戰阿德萊德聯鷸蚌相爭漁人得利而升上榜首，墨城今訪西部聯時，一定全力爭取三分。

近五次交手全勝

墨城不單有射手占美麥卡倫（圖）腳風順，其餘攻擊主力如格力洛尼及干拿麥卡菲等都把握力強，難怪近6場聯賽有5場都是[贏/贏]（見附表1）。另外，墨城鬥西部聯的往績亦佳，近五次交手全勝，當中有三場都是半全場皆勝（見附表2），今役墨城開[客/客]的機會甚高。

西部聯上季首次在澳職亮相即取得不俗成績，以第五位完成常規賽兼殺入季後賽，並在季後賽闖至四強才止步。不過，西部聯在今季似乎未能再創佳績，目前只以11戰得14分排尾3，近4場只得1勝3負。不過，由於西部聯今季主場表現尚算不俗，共獲3勝2和1負，而且所輸一仗亦只以一球僅負於西悉尼流浪者，因此，今役可博西部聯只輸一球，開[+1]的「和局」。

文：數人