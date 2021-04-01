大家有冇試過喺水入面可以閉到耐氣？平常人閉到分幾鐘都好似已經好勁，不過54歲嘅克羅地亞潛水員Budimir Buda Sobat，最近就做出水中閉氣24分33秒嘅健力士世界紀錄。Sobat係喺家鄉克羅地亞城市Sisak嘅一個泳池，喺醫生、記者同埋支持者在場見證下創出新紀錄，打破咗佢自己之前嘅世界紀錄兩分鐘有多。

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