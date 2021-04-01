英國傳媒，德甲班霸拜仁慕尼黑看中熱刺的南韓球星孫興民，更希望以20萬鎊（約200萬港元）周薪打動他，讓他重返德甲。

雖然孫興民和熱刺的合約到2023年才到期，但早前有指這位28歲的南韓前鋒正與球會斟酌續約，更指周薪會由目前的14萬提高至20萬，但目前的進展卻停濟不前。有指拜仁慕尼黑願意為孫興民提供一紙5年的合約，並提供20萬鎊周薪，而拜仁亦準備在下下季（22/23球季）才把餘下一年合約的孫興民帶回德甲，以減輕轉會費支出。

2015年孫興民正正就是由德甲利華古遜加盟熱刺，此前他為漢堡和利華古遜在各項賽事中攻入過49球，但如今他已經為熱刺上陣270場攻入103球，單單今季他就為熱刺攻入18球和16次助攻。不過，從他加盟熱刺起，球隊就未有贏下任何獎盃，早前球隊又再歐霸出局，要在聯賽爭前四亦非常困難。假如孫興民希望贏下錦標，拜仁慕尼黑絕對是個不錯的選擇。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波