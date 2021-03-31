曼城周一宣佈阿古路今季約滿後離隊，隨即傳出多家豪門都有意出手免費簽下這名英超最多產的外援射手，英媒甚至傳出連藍月同市死對頭，曼聯都有興趣將他收歸旗下。儘管歷來先後效力過雙曼的球員不多，曼聯有意吸納曼城棄將，本身已充滿話題性，但紅魔近5季已因為傷兵問題白白支付了11.2億港元薪金，若真的簽入近年傷患漸多的阿古路，無助解決鋒線問題之餘，更隨時會令問題惡化。

文：童健

過去10年幾乎都沒有球員由曼聯與曼城2球會之間轉會，最近一次是曼城青訓小將維施利於2012年轉投紅魔，不過他在雙曼都未曾在正式比賽披甲，在此之前還有夏格維斯與泰維斯由紅變藍。曼城在日前宣佈季後約滿的阿古路將會離開，結束10年藍月生涯；隨即傳出巴塞隆拿、車路士與國際米蘭等球會有意羅致，隨後再傳出連曼聯領隊蘇斯克查都有意簽入這名自由身老將加強火力，對阿古路來說，今季在曼城上陣機會不多，如此離開並不是一個理想的結果，或仍希望可留在英超證明自己實力。阿古路的入球能力的確毋庸置疑，但這位32歲阿根廷前鋒近年因為傷病問題缺陣的情況越見普遍，單在今季就已錯過17場比賽，他能否穩定地為球會作出貢獻，實在成疑。

伊巴普巴屢受傷白支人工

據英媒引述的一項調查顯示，自2016年起，曼聯陣中所有球員合計的受傷日數，高達6,378日，總共錯過1,105場賽事。紅魔在這五季因此而白支的薪金，更超過1.05億英鎊（約11.2億港元），大幅拋離排第二位的阿位奴，堪稱英超最大苦主（見附表）。

事實上，上季因為足踝受傷而錯過了大半個球季的保羅普巴，自2016年重返曼聯以來，就已因為各種傷患缺席66仗，紅魔因而白支了1,600萬鎊薪金給他。伊巴謙莫域在效力曼聯期間，因為膝部韌帶受創而缺陣46仗，亦令球會損失接近900萬鎊，再以高薪簽入阿古路的話，風險無疑相當之大。

拉舒福特、格連活特與安東尼馬迪爾最近齊傷，難免令一眾曼聯球迷非常擔心，但長遠來說，這幾位年輕小將仍然會是紅魔前線的骨幹，簽入阿古路或多或少也會分薄上陣時間，影響他們的發展。針對鋒將把握力欠佳的問題，其實曼聯正積極挽留將於季後回復自由身的卡雲尼。早前有報道指，卡雲尼因為不適應英格蘭的生活，有意返回南美落班，但剛就任紅魔足球總監的梅杜夫與球會執行副主席活華特，已經約見這位34歲烏拉圭前鋒，游說他跟球隊續約一年，能否花巨額薪金再簽入另一位前鋒老將頓成疑問。

阿古路早成曼聯迷眼中釘

更重要的是，阿古路曾於11/12球季，在煞科戰補時階段取得關鍵入球，協助曼城奇蹟反勝昆士柏流浪3:2，並以較佳得失球差壓過同分的曼聯，贏下球會史上首個英超冠軍，時至今日仍有不少魔迷對此耿耿於懷，紅魔領隊蘇斯克查若執意將他帶返奧脫福，恐將面對不少阻力。