自從有多個國際品牌拒絕使用新疆血棉花後，內地網民發起義和團式抵制，運動品牌巨擘Nike和Adidas就成為被針對的企業，多位明星紛紛解約。只不過在體育界，雖有中國籃球員周琦已急忙表忠，捨棄Nike改穿李寧服裝。中國足協就曾向中國足球隊的贊助商Nike予以譴責，不過至今仍未有進行解約，另外一些Nike旗下的知名運動員就遲遲未有發聲，不過有內地評論就指出，不應該將一眾體育明星推上道德的審判席。

上周有內地傳媒透露，在新疆棉事件發生後，中國足協曾緊急召開內部會議，對Nike進行譴責，並保留進一步「處理」合約的權利。消息一出後，中國足協在內地網絡中慘遭炮轟，被指立場不夠鮮明。現時Nike除了是中國男女足外，亦是中超聯賽、中國男籃及中國田徑的贊助商，而且旗下的知名運動員有李娜、劉翔、易建聯及郭艾倫等人，只不過在輿論下，郭艾倫與易建聯一直未有表態，據指前者因傷連續三場未有在CBA中上陣，但外界就認為可能與新疆棉事件有關，至於易建聯日前在參加活動時，更在Nike籃球上簽名，引起網民不滿。

引述內地的評論指，其實體育界的代表之所以仍然未有公開表態，其實背後是有苦衷，因此不應與不愛國一事掛勾，評論中以中國田徑名將蘇炳添作例子，指出由於現時距離東京奧運開幕只有三個多月的時間，假如現時蘇炳添需要臨時更換裝備的話，將會對奧運的成績帶來致命的影響，因此到頭來將會是中國體壇的損失。另外評論中又提到，之所以體育明星未有像娛樂明星般早早解約，認為除了是法律層面的約束外，也可能是受到裝備方面的影響，因此認為運動員多年為國家出戰，論愛國不輸很多人，故外界不應戴着有色眼鏡去看待這些體育明星。

中超球隊上海申花早前發佈的訓練相片中，曾經將球衣上的Nike標誌「P」走，評論就認為這個方式同樣已經表明出態度。不過在近期國足在微博上載的操練相片，可以看到球員仍然身穿Nike贊助的球衣，而且並未有將Nike標誌「P」走。

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