英格蘭周三在世界盃外圍賽I組迎戰波蘭，在上半場領先一球下因史東斯失誤而被客軍把握機會扳平，不過這名曼城後衞其後將功補過，助攻哈利馬古尼射入奠勝球，英格蘭最終以2:1力克波蘭，3戰全勝續居榜首。

英格蘭今場比賽形勢佔優，上半場19分鐘更先拔頭籌。史達寧運球殺入禁區被希歷克踢跌，英格蘭獲得12碼，哈利卡尼操刀中鵠，射入個人第34個國際賽入球，助「三獅軍團」領先1:0。憑着這記入球，卡尼亦以10球12碼超越了林柏特（9球），成為英格蘭隊史射入最多12碼的「劊子手」。

換邊後仍是英格蘭控制戰局，但今仗有拜仁慕尼黑球星羅拔利雲度夫斯基因膝傷缺陣的波蘭，於58分鐘追成平手。史東斯在禁區邊失誤被積及莫迪踢去腳下，米利克得球後助攻莫迪，後者在禁區內順利破網為波蘭追平1:1，英格蘭門將尼克普比則是為「三獅」把關七場以來首度失球。

戰至85分鐘，英格蘭開出左路角球，史東斯頭槌二傳，哈利馬古尼近門射入，英格蘭結果以2:1力克波蘭。保持3戰全勝的英格蘭現時以9分續居I組榜首，同日作客以4:1大勝安道爾的匈牙利以7分排第二，以2:0戰勝聖馬力諾的阿爾巴尼亞以6分排第三，3戰1勝1和的波蘭以4分跌落第四位。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波