近日，歐洲不少國家隊教練要求，增加今夏歐國盃決賽周的大軍名額，以應對武漢肺炎疫情潛在的感染風險。法新社周四報道，歐洲足協已收到相關意見，並正積極考慮擴充參賽名單的建議，一旦落實這將會是部份國家隊邊緣國腳的一大喜訊。

繼意大利國家隊教練文仙尼早前建議，將今夏歐國盃決賽周的參賽名單，由上限23人增加名額至26人，以應對參賽球員隨時因感染武漢肺炎缺陣，令球隊兵源短缺的局面，比利時國家隊教練馬天尼斯及法國國家隊教練迪甘斯，近日亦在世盃外的記者會上和應相關建議。

其中馬天尼斯表示：「在理想的情況下，最好可以多一名門將、一名後衞、一名中場及一名前鋒，所以會有26至27名球員在陣中。」迪甘斯則稱：「我認為這是好事，如果歐洲足協考慮擴大參賽球員名單，增加兩至三名球員，他們亦可以全部列入比賽名單。」

事實上，歐國足協已經落實今夏國家盃，將由3個換人名額增至5人，如大軍名單由23人增至26或27人，這將可以令更多球員，特別是邊緣國腳獲得參加大賽決賽周的機會，同時各支球隊的教練，亦可增加調動的選擇。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波