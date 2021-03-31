雖然冠軍不代表一切，但不少球員窮一生精力就為了爭取冠軍指環。過去NBA中亦不乏偉大球員希望在生涯尾聲為博一次，選擇離隊加盟更有力贏得冠軍的球隊「標尾會」，最終仍功敗垂成，近年最為人熟悉的例子必數已退役的兩大球星「郵差」馬龍（Karl Malone）及尼殊。

作為史上其中一位最偉大的大前鋒，馬龍生涯巔峯期卻偏偏與不少傳奇人物活在同一時代，1994年西決被奧拉祖雲（Hakeem Olajuwon）的火箭淘汰，1997及1998年總決賽就被「籃球之神」佐敦（Michael Jordan）K.O.，成為公牛王朝的「最佳配角」。

2003年，其時年屆40的馬龍離開效力18年的爵士，與另一位MJ宿敵披頓（Gary Payton）加盟湖人，拜恩（Kobe Bryant）、奧尼爾（Shaquille O’Neal），再加馬龍及披頓，四大天王星光熠熠。不過，馬龍當時的角色變成綠葉，雖然最終成功打入總決賽，但又遇上大勇的活塞，總決賽以場數1:4落敗。季後郵差亦決定退役，不再「送信」。

12/13球季，湖人再次合組四大天王，拜恩、加素（Pau Gasol）、懷特侯活（Dwight Howard），再加年屆38歲的尼殊。作為傳奇控衞，尼殊寄望今次強強聯手可以令「紫金軍團」重返榮耀，更可為自己帶來冠軍指環。可惜的是，當年四人欠缺火花，拜恩甚至與侯活鬧不和，最終季後賽首圈就被馬刺橫掃出局，尼殊亦因傷患困擾下決定於2015年退休。

文：亨少