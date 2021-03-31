外號「無冕之王」的湖人名宿比拿（Elgin Baylor）上周逝世，在其長達14年球員生涯始終與總冠軍無緣。其實現今球壇都有好幾位巨星如夏登（James Harden）及韋斯卜克（Russell Westbrook）等都是奮鬥10年以上仍在追逐首枚冠軍指環，眾人之中又以夏登最有機會取得零的突破。

文：吹雪

為了贏得總冠軍，本為火箭主將的夏登不惜延遲歸隊，甚至公開批評隊友，最終逼使火箭在球季開鑼後將他交換至網隊，跟K艾榮（Kyrie Irving）和杜蘭特（Kevin Durant，KD）組成三巨頭。即使KD和K艾榮近期因不同理由缺陣，夏登獨自擔起大旗，還能以場均11.2次助攻，一躍成為聯盟的助攻王。球隊也以32勝15負的成績，排東岸第二位。加上前「入樽王」比歷克格芬（Blake Griffin）和前馬刺中鋒艾迪列治（LaMarcus Aldridge）季中分別加盟，組成合共41次入選明星賽的「六星戰隊」。難怪博彩公司都看好網隊能成為今季NBA總冠軍，列為3.4倍頂頭大熱。

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MVP之爭僅次祖傑

正因為夏登在網隊越打越好，加上常規賽MVP兩大熱門湖人球星勒邦占士（LeBron James）和76人中鋒艾比迪（Joel Embiid）都受傷，令外界開始相信夏登有機會繼2018年後再成為MVP。事實上，NBA從來沒有出現過在球季開始後才被換走的球員能贏得MVP殊榮，而球員改投新球隊首季便贏得MVP歷來也只有三人，分別是1983年的摩斯馬龍（Moses Malone）、1993年的巴克利（Charles Barkley）和2005年的尼殊（Steve Nash）。如果夏登真可後來居上贏得MVP，將是NBA新紀錄。博彩公司也不敢少看夏登，將金塊中鋒祖傑（Nikola Jokic）列為MVP的1.8倍大熱門之餘，夏登跟艾比迪並列為七倍次熱，贏得MVP的賠率比勒邦占士（8.5倍）和「字母哥」安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo、9.5倍）更燙手。

尼殊大讚不可思議

連夏登都覺得自己有機會後來居上成為MVP：「簡單來說我覺得我就是MVP。我要做的就是在每晚的比賽時，為隊友盡展所能。我是球隊的控球後衞或攻勢起初的持球者，而KD回來後，球隊的得分就會回升。我的職責就是令KD、K艾榮和其他隊友的工作更輕鬆。我對球隊的爭標之旅充滿期望，很明顯途中會充滿挑戰，但我認為大家已準備就緒。」

網隊教練尼殊也大讚夏登，指他在K艾榮和KD缺陣期間，表現已達不可思議的境界：「夏登控制了比賽，或者自明星賽後其投籃不是很理想，但是他仍可射入三分球、取得射罰球的機會、助攻予隊友、搶到籃板球甚至成功偷球，在籃底下的表現更是十分理想。」