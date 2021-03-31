上周五前阿仙奴射手亨利宣佈，將會無限期停止使用社交媒體，藉此要求網絡社交平台盡早採取更多措施以打擊種族歧視及語言暴力等行為。據英國傳媒報道指，近期阿仙奴同樣發起一個名叫「#StopOnlineAbuse」的活動，進一步加強社交平台解決該問題的壓力，有指阿仙奴球員近期亦召開會議，討論跟隨亨利停用社交媒體的可能性。

今季已經先後有不少阿仙奴球員，因為在場上表現不佳，然後遭到球迷在社交媒體上種族歧視以及語言暴力，尼基迪亞、韋利安以及格列沙加也是受害者，其中沙加更提到曾收到針對家人的惡意中傷信息。近日阿仙奴的球會人員以及與男女足的球員進行了討論，現時球員們可以自由選擇是否抵制Twitter以及Instagram等社交媒體。

有指阿仙奴方面已經向社交平台大戶提出建議，例如希望用戶在進行帳戶驗證時，要求用戶加入自己的聲音，而且在具攻擊性的帖子發佈前就先進行屏蔽。現時阿仙奴已經成立了專業小組，以在球員在受到網絡欺凌時，為他們提供更多的支持，希望藉此為球員提供更多幫助。

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