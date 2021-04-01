北馬其頓周三憑效力拿玻里的艾利夫艾馬斯在比賽尾段建功，於世界盃外圍賽歐洲區J組爆大冷作客以2:1擊敗德國，這場勝利對經歷人生艱難時期的教練安祖洛夫斯基而言更顯寶貴，而他為球隊感到自豪時亦感激孩子們的支持。

安祖洛夫斯基認為，擊敗德國就像贏得歐洲國家盃，他表示︰「面對四屆世界盃冠軍和三屆歐洲國家盃冠軍得主德國，我們令北馬其頓人自豪和開心。我們從未擊敗過一支有那麼多冠軍銜頭的球隊。」

安祖洛夫斯基大讚上半場補時為球隊先開紀錄的老將彭迪夫說︰「彭迪夫是了不起的人，是這支球隊的領袖。他們為書寫國家歷史像獅子般戰鬥，我為他們感到自豪。」他又透露︰「我與這些球員來這裏因為他們承諾會慶祝。我妻子在醫院，她有武漢肺炎症狀，幸運地她現在已好轉。孩子們給予我支持，謝謝大家。」

去年歷史性更殺入今屆歐洲國家盃決賽周的北馬其頓，在世盃外首戰不敵羅馬尼亞後，上仗於主場大炒列支敦士登5:0，而在擊敗德國後，北馬3戰2勝1負得6分，憑較佳得失球力壓德國而居於J組第二位，落後榜首的阿美尼亞3分。

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