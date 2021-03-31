【綜合荷蘭外電】荷蘭在周二世盃外G組作客魚腩直布羅陀，上半場浪費了眾多入球機會下，戰至41分鐘才由貝侯斯打破僵局，最終荷蘭以7:0大炒直布羅陀。由於土耳其同日意外被拉脫維亞逼和3:3，荷蘭在積分榜上目前只落後榜首土耳其一分。

面對世界排名195位的直布羅陀，荷蘭全場控球達80%，共35射16中龍，但球員上半場屢次失機，包括貝侯斯於17分鐘射門被直布羅陀門將撲出，迪比補射亦再被撲出。及後，韋拿杜姆遠射和卡拉臣近射亦未能逃過直布羅陀門將十指關，直到41分鐘，荷蘭才藉貝侯斯在禁區內破網而領先1:0。

荷蘭在54分鐘有戴利白蘭特因為膝傷，要以擔架抬離球場。僅一分鐘後，盧克迪莊便接應貝侯斯助攻近射得手，荷蘭領先2:0。及後迪比和韋拿杜姆接連建功，當耶爾馬倫於64分鐘亦於門前破網，荷蘭領前至5:0。戰至85分鐘，韋真達爾交出助攻，雲迪碧克近門射成6:0，僅三分鐘後，韋真達爾左路橫傳，迪比在門前射入，個人梅開二度助荷蘭大炒直布羅陀7:0。

荷蘭3戰得6分升上G組第2位，與黑山及挪威同分。至於首輪分組賽以4:2擊敗荷蘭的土耳其，領先2球下被拉脫維亞逼和3:3，目前3戰得7分續居榜首，有一分領先優勢。