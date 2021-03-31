澳職

澳職三哥墨爾本城近況勇銳，為了繼續向前列推進，在周四澳職到訪下游的西部聯時，就算作客亦會力爭主動。由於墨城近仗常半全場皆勝，今役宜捧他們開[客/客]，並補「讓球主客和」[-1]的「和局」。（球賽編號：星期四1；今日2:35pm開賽）

澳職近幾輪聯賽最炙手可熱的球隊，一定是2、3位的阿德萊德聯及墨爾本城，因為2軍都是近6戰全勝，表現如狼似虎勢如破竹。墨城目前以12戰得24分排第3，落後榜首中岸水手2分但少踢2場，少次席的阿聯1分但少踢1場，形勢上來說墨城可謂最有利；為了繼續向前列施壓，甚至趁水手在同日大戰阿德萊德聯鷸蚌相爭漁人得利而升上榜首，墨城今訪西部聯時，一定全力爭取三分。

近五次交手全勝

墨城不單有射手占美麥卡倫腳風順， 其餘攻擊主力如格力洛尼及干拿麥卡菲等都把握力強，難怪近6場聯賽有5場都是 [贏/贏]。另外，墨城鬥西部聯的往績亦佳，近五次交手全勝，當中有三場都是半全場皆勝，今役墨城開[客/客]的機會甚高。

西部聯上季首次在澳職亮相即取得不俗成績，以第五位完成常規賽兼殺入季後賽，並在季後賽闖至四強才止步。不過，西部聯在今季似乎未能再創佳績，目前只以11戰得14分排尾3，近4場只得1勝3負。不過，由於西部聯今季主場表現尚算不俗，共獲3勝2和1負，而且所輸一仗亦只以一球僅負於西悉尼流浪者， 因此，今役可博西部聯只輸一球，開[+1] 的「和局」。

文：數人

墨城近仗聯賽多半全場皆勝

日期：26/03/2021

戰果（半場）：主勝西悉尼流浪者4:1（1:1）

半全場：和/贏

日期：22/03/2021

戰果（半場）：主勝中岸水手2:0（1:0）

半全場：贏/贏

日期：12/03/2021

戰果（半場）：主勝FC麥克阿瑟3:0（3:0）

半全場：贏/贏 日期：06/03/2021

戰果（半場）：客勝墨爾本勝利6:0（1:0）

半全場：贏/贏

日期：02/03/2021

戰果（半場）：客勝西悉尼流浪者2:0（1:0）

半全場：贏/贏

日期：23/02/2021

戰果（半場）：主勝FC悉尼3:2（2:0）

半全場：贏/贏

墨城往績剋死西部聯

日期：16/01/2021

賽事：澳職

戰果（半場）：主勝西部聯2:1（1:1）

日期：26/08/2020

賽事：澳職季

戰果（半場）：主勝西部聯2:0（0:0）

日期：19/08/2020

賽事：澳職

戰果（半場）：客勝西部聯3:1（1:0）

日期：03/01/2020

賽事：澳職

戰果（半場）：主勝西部聯3:2（3:0）

日期：27/10/2019

賽事：澳職

戰果（半場）：客勝西部聯2:1（1:0）

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澳職

周四澳職尾場上演榜首大戰，由一哥中岸水手迎戰次席阿德萊德聯，雖然水手近況回落，但在上半場依然表現進取，而阿聯又近況奇佳，料今役上半場已有比數，捧「半場入球大細」[1.5球]的「大」。（球賽編號：星期四2；無綫myTV Super901台今日4:40pm直播）

水手今季表現脫胎換骨，由魚腩搖身變成強隊，目前14戰得26分居首，領先次席阿德萊德聯1分但多踢1場。雖然水手近3場只得2和1負，幸好球隊踢法依然進取，連續10場聯賽在上半場已有紀錄，若單計主場，水手近6場主場亦有5場開「半大」，攻擊主力如麥西蒙及烏連拿等今場都可以候命，不難上半場已攻破阿聯大門。

阿聯近六場賽事全勝氣勢如虹，這6仗當中有5場開「半大」，主力如前鋒古辛尼恩基及中場史提芬莫克等都能披甲，加上阿聯近四次與水手交手， 當中3次半場的總入球數字 超過1球，今役可再追「半大」。

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瑞典盃

瑞典盃在周四上演八強戰，由瑞超哈馬比鬥瑞甲特利堡。由於哈馬比無論在級數及實力上均勝特利堡一皮，而且今役有主場之利，加上球隊在今屆瑞盃愛做急先鋒，常常於半場領先，今役捧哈馬比「半勝」。（明日1:00am開賽）

今季瑞超仍未開「咧」，哈馬比上季在聯賽以第八名過終點，表現不過不失。不過，球隊在瑞盃則表現勇銳，今屆四場瑞盃全勝之餘， 更全部半場已領先，今役在主場鬥甲組仔特利堡，主力如前鋒卡利利及中場謝比安達臣等都可上陣，不難半場已領先。

特利堡自從在2018年球季於瑞超包尾降班後，就一直在甲組中下游徘徊，上季更要憑附加賽才能保住甲組席位，實力上難與哈馬比相提並論。雖然特利堡在今屆瑞盃表現不俗，曾擊敗過瑞超奧雷布洛，又與另一支瑞超球隊天狼星打和，不過，這正好令哈馬比有所警剔不會輕敵，因此，特利堡今役料會更加難踢。

哈馬比今屆瑞盃全開「半勝」

日期：06/03/2021

戰果（半場）：主勝AIK蘇納3:2（1:0）

半場主客和：贏

日期：27/02/2021

戰果（半場）：客勝歐卡哈姆斯3:0（1:0）

半場主客和：贏

日期：19/02/2021

戰果（半場）：主勝艾斯基斯杜拿4:1（2:0）

半場主客和：贏

日期：12/11/2020

戰果（半場）：客勝FC古特5:0（3:0）

半場主客和：贏

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