像名宿比拿能做到「一生一會」（One Club Man）的球員，近年少之又少，若打得不開心，高呼「賣我」就能被放上交易桌，等待前往新東家，如今季由火箭轉投網隊的夏登般。現役最長效力單一球會的球員已是熱火中鋒夏斯林（Udonis Haslem）的18季，「咖喱仔」史堤芬居里（Stephen Curry）出道後亦效力勇士長達12季，二人都贏得冠軍指環作最好的回報。

舊時球員主張職業生涯效力一間球會，比拿自50年代末，到1971年退役一直效力湖人，近代亦有奴域斯基（Dirk Nowitzki）和拜恩（Kobe Bryant），分別效力小馬21季和湖人20季。惟近年一生一會幾乎已成傳說，即使是現今最偉大球員之一的勒邦占士，都曾效力過騎士、熱火和湖人。

奴域斯基於前季季末退休後，現役最長效力單一球會紀錄就由夏斯林持有，2002年選秀落選的他，翌季獲熱火給予一紙合約後效力至今，為熱火打拼18個球季，助球會三奪總冠軍。即使熱火現主打年輕陣容，鮮有落場機會的夏斯林亦選擇留在板凳席，輔助一眾小將成才，是位非常忠心的球員。

另一現役One Club Man必數咖喱仔，2009年被勇士以首輪第7籤選中的他，伴勇士走過高低起伏。他生涯初期勇士未能打入季後賽，後來在他領軍下能在總決賽擊敗占士的騎士奪冠，16/17球季再有杜蘭特來投，他們成就5年3冠的勇士王朝。惟前季勇士傷兵滿營後經歷改朝換代，重新出發的咖喱仔今季再次獨撐勇士。

文：華弟