踏入4月份，熱刺將會迎來關鍵的一個月，事關球隊會在4月25日於溫布萊球隊與曼城爭奪英聯盃冠軍，這亦時熱刺終結長達13年獎盃荒的一個好機會。據英國每日郵報指，由於英超賽程的安排，熱刺以及曼城仍需要應付一場聯賽，這意味着雙方只得4天時間去備戰這場英聯盃決賽，因此就令到領隊摩連奴非常不滿。

此前英超官方公佈的賽程當中，由於修咸頓方面需要出戰英足盃4強賽事，因此熱刺需要在4月21日於主場迎戰修頓，不過同日曼城亦會在同一天作客鬥阿士東維拉，因此雙方也只得4日時間去為決賽作準備。只不過領隊摩連奴對此安排並不滿意，事關他希望獲得整整一周的時間去備戰這場決賽，另外現時曼城在聯賽榜首已經遙遙領先，哥迪奧拿或許會讓部份主力球員在對陣維拉一仗休息，反之熱刺現時仍然要力爭前四席位，因此基本上要為每一分而戰，故無法在該仗進行輪換。

由於早前熱刺於歐霸盃爆冷出局，英聯盃已經成為了摩佬最重要的目標，假如這位葡萄牙籍領隊無法捧起英聯盃冠軍的話，熱刺亦有機會在今季過後進行換帥，有指現時球會已經在物色一些潛在的替代者，RB萊比錫教練尼高斯曼被視為接任熱刺領隊的最佳人選。

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