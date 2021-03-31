周二常規賽上演東西岸大戰，由金塊主場迎戰東岸一哥76人。金塊甫開賽就迅速入局，第1節狂入44分領先對手1倍分數，而76人缺少中鋒艾比迪後禁區失守，祖傑乘機領軍強闖籃下，加上謝美梅禮（Jamal Murray）在外線射入30分，金塊由頭帶到尾下以104:95輕鬆取勝，取得三連勝。

自去年3月球季擺停以來，金塊終獲准首度開放球迷進入改名為波爾球場的主場館，在為數約4,000名主場球迷支持下，金塊首節就以66.7％命中率轟入44分，整整是76首節得分的雙倍。身形高大的金塊球員在對手有艾比迪缺陣下更顯優勢，全場摘下51:34的籃板球，祖傑更領全隊在禁區轟入44分，外線又有梅禮配合，金塊半場就領先68:45，反觀76人全隊沒球員得分過13分。

拿下30分的梅禮賽後歸功於金塊球迷：「球迷令我們的世界變得很不一樣，能讓他們回到球場真的好。」祖傑今場續有21分、10籃板和5助攻的全能表現，他於完半場前投罰球時，獲金塊球迷高呼「MVP、MVP」，目前他是常規賽MVP最大熱門。同日常規賽快艇主場鬥魔術，一直領先的快艇竟在比賽最後3分48秒起突然崩潰，被魔術打出一段21:5攻勢，最終以96:103落敗，六連勝告終。

文：華弟

驚險降落

爵士周二前往孟菲斯準備周三晚出戰灰熊時，乘坐的包機因撞到鳥群，導致引擎着火及損毀，需折返鹽湖城國際機場緊急着陸，幸事件中無人受傷。有傳媒事後拍得涉事客機的照片，顯示機頭部份有一大片血迹（上圖）。事發後米曹（Donovan Mitchell、小圖）在twitter發出一個祈禱手勢的表情符號。

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