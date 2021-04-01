世界盃外圍賽歐洲區J組，德國於主場以1:2爆冷不敵北馬其頓，中場根度簡賽後則批評球隊表現不佳，讓對方太容易得分，作為四屆世盃得主的他們更不容許這場失利的發生。

由於門將紐亞今場輪休，由根度簡擔任隊長，他亦曾經在下半場射入12碼為球隊追成1:1，可惜始終未能助球隊反勝。賽後他接受訪問時表示：「面對這樣的對手我們不能落敗，我不能解釋。我們不能允許這樣的情況發生，我們太容易讓北馬其頓在我們的禁區出現了。」他續指：「我們嘗試創造機會，但亦只能射入一球，對於2個失球我們亦做得不好。」

而教練路維就為球隊感到失望：「我們絕對感到失望，球隊看落有點疲態，這亦令球隊容易出現犯錯。雖然每次快攻球隊看似很有威脅，但對手的防線太深，我們無法破門，這亦令人感到失望。」

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