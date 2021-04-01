足總周四發聲明，指關注近日港超聯中涉嫌歧視的事件，並在董事會討論有關事宜。足總主席貝鈞奇在董事會後表示，本月19日的紀律委員會將會審議愉園教練鮑家耀及球員林衍廷涉向女球證羅碧芝作性別歧視言論一事，亦會審議理文退出菁英盃。

女球證羅碧芝早前投訴鮑家耀在上月21月天水圍飛馬對愉園的賽事後，對記者的言論涉性別歧視，加上林衍廷該仗賽後領紅，兩件事將會在本月19日的紀律委員會審理。今日董事會有討論有關事宜，身兼愉園會長的貝鈞奇避席，至討論其餘事項才加入會議。貝在會後指，會召涉事教練和球員聆訊，平機會亦已收到有關投訴。

19日的紀律委員會亦會審理理文菁英盃退賽一事。理文因不滿足總對愉園欠交罰款後的做法而拒絕參與「補賽」，違反比賽章則，故程序上需接受審議，貝表示：「一切交由紀律委員會處理，但應該從輕發落吧，罰則也沒有標準的。」據菁英盃賽事章則，理文退賽面臨的罰則為不多於8萬港元罰款。有球迷發起擺睇菁英盃決賽，貝指明白球迷不滿，但菁英盃的原意是給予年青球員比賽機會。

被問到愉園和天水圍飛馬遲交保險費會否受到處分，貝表示：「一向對遲交保費都沒有罰則，只有催促。有頭髮邊個想做癩痢，有錢的話球會不會欠交。董事局未商討罰或不罰，但大家都明白最近很困難，就如餐廳一樣，有錢也先發薪予員工，寧願拖欠租金。」他又舉例屯門普高曾因欠交保險費而被取消資格，「不是停多少場，沒有保險的話是不能比賽。」

另外，足總宣佈獲亞洲足協認可為「亞洲足協菁英計劃」正式會員；新舉辦的香港超級青年聯賽亦會於明日展開。

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