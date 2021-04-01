世盃外德國主場以1:2爆冷不敵北馬其頓，當中後備入替的前鋒迪姆華拿下半場本有機會為球隊反超前，可惜這位車路士前鋒門前失機，錯失機會，就連教練路維賽後亦指他應該要射入該球。

華拿今次三場世盃外只能後備入替，今仗亦在56分鐘登場。他在80分鐘更有一次黃金機會，根度簡殺入禁區後橫傳給華拿，可惜他竟然門前失機，把皮球「半撻Q」下射到柱邊，就連回防的北馬其頓球員看到他竟然不入，亦抱頭感到難以置信，其後華拿亦難掩失望。

今季華拿在車路士亦曾多次錯失黃金機會，其中一次去年12月時對列斯聯時曾於一次角球攻勢，埋兵尾柱面對空門卻兩度「撻Q」，亦令球迷印象深刻，難怪不少球迷賽後亦在社交媒體笑言：「華拿保持了他今季的水準」、「華拿的射失我不感到意外」等。

賽後教練路維亦在說到這次失機，他表示：「他出現在對的位置，應該要把球射入。但他的左腳當時未能完全射中皮球，假如他的處理可以清脆點，這絕對是個入球。」就連為他交出傳送的根度簡亦表示：「我為他感到難過。」

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