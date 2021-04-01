學界球員苦等一年，今個復活節終有機會大展身手。香港學界3x3籃球挑戰賽周五（2日）假修頓室內場掀起戰幔，中學男、女子組分別有32和24隊角逐冠軍。被編入A組的拔萃男書院在正午12時打頭陣登場，爭奪小組首名出戰八強。

學體會主辦的學界籃球賽及精英賽全部取消，僅餘籃球馬拉松暫定7月開打，而坊間有機構牽頭舉辦學界三人籃球賽，讓一班餓波已久的球員可以在復活節重返球場比賽。賽會表示基於人流管制及衞生防護風險評估，今次香港學界3x3籃球挑戰賽將由原定的奧海城商場移師灣仔修頓場館上演，中學組將於4月2及3日舉行分組賽，以及6日上演決賽。據悉賽會為遵從防疫政策，入場人士需登記和探熱，而球員除了戴口罩比賽之外，落場球員更需在賽前14天作病毒檢測，減低感染風險。

中學組32和24支男、女子隊將分成8組，每組首名可出線下周二（6日）上演淘汰賽制的8強，若有球隊可連贏4場淘汰賽，便能捧走冠軍。 男子組方面，將有男拔萃在周五打頭陣，跟同處A組的JL Basketball、崇真書院和陳呂重德紀念紀念中學爭取出線資格；女子組方面，英華女學校和協恩中學分別被編入A、B組，這兩支勁旅亦會在周五率先亮相，爭取8強席位。至於E、F、G、H組的分組賽，將會在周六舉行。

中學男子組

A組：拔萃男書院、崇真書院、陳呂重德紀念中學、JL Basketball

B組：UCC SPARTANS、中華基督教會桂華山中學、恩平工商會李琳明中學、DMS(HW)

C組：惠青、體藝中學、喇沙書院、荃灣公立何傳耀紀念中學

D組：裘錦秋中學（葵涌）、聖若瑟書院、英皇書院、Ubnutu

E組：漢華中學、圓玄一中、陳樹渠紀念中學、王仲銘

F組：寶覺中學、英華書院、Lin’s basketball、聖道迦南書院

G組：青中、陳南昌紀念中學、張振興伉儷書院、匯知中學

H組：可藝中學、籃球興趣小組、可立中學、保良局李城壁中學

中學女子組

A組：英華女學校、體藝中學、WONGS

B組：Team not me、型新飛揚、Toughness

C組：POKOK、裘錦秋中學（葵涌）、LOGOS

D組：PLHKS、Goal Digger、迦密愛禮信中學

E組：青中、抗疫小隊、地利亞修女紀念學校（百老匯）

F組：鮭魚之夢、Litter Hunter、明愛聖若瑟中學

G組：港大同學會書院、漢華中學、王仲銘

H組：匯基書院（大坑東）、聖嘉勒女書院、信義中學

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