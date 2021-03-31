經過首場比賽後，筆者正式展開第15季F1（圖）評述。15季，不長，也不短。因為whatever happens，happens。最近有人問我，未來有何打算。我想了半刻，說2020教曉我的就是：如能某程度自主自決，那就兵來將擋，水來土掩。太陽繼續升起。

為甚麼？因為你之前知道原來四隻字可以危害國家安全嗎？你知道又有四隻字能震懾大地山河嗎？你知道四個月後的事情嗎？那為何要擔心四年後的境況呢？你想過2016年的4年後沒有奧運嗎？你想過2021年的香港選舉制度可以入後波、被完善，倒退至1970年代或以前的三權合作嗎？

你想過四個月後的奧運，假如阿爺維穩指示金主買下奧運轉播權、然後指派香港所有電視台直播奧運、播大陸國歌、假如又有位香港體育主持評述時投入地為香港運動員打氣、她或他又說了句「香港人加油」，你可曾想過一班忠誠廢物將會如獲至寶、馬上瘋狂批鬥、讓各方可能都會好很麻煩、同時讓自己賺取政治籌碼嗎？你可曾想過嗎？

可恨，我愛黨愛得太遲。如果我早點愛黨，我肯X定我老早想過。正如我真的沒對陳奕迅之類的廢老感到失望，因為我從來沒對他此等近年明顯沒有寸進、只食老本、忘記歌詞、忘掉專業之流有過期望。

有人曾說，他們的光環（例如烈女）是由擁有獨立邏輯思考的填詞人林夕與黃偉文等的詞而加冕；陳奕迅與烈女等只是以歌演戲，即是戲子。一個人在社會的價值並非取決於其社會地位、工作成就或阿爺認證，並非取決於他從社會獲得甚麼，而是更在於他give甚麼。愚人節快樂。

丹尼爾 體育主持

周四見報