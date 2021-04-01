世界外英格蘭主場以2:1險勝波蘭，當中史東斯的犯錯就令球隊曾被追成1:1，但他其後亦助攻給中堅拍檔哈利馬古尼奠勝，馬古利賽後亦表示，雖然史東斯出現失誤，但他已經將功補過了。

史東斯今季在曼城表現出色，不少球迷都認為他和馬古尼是英格蘭目前最穩健的中堅組合，但史東斯今仗卻出現失誤，在下半場一次後場過於淡定，結果被積及莫迪踢去腳下球後被追成1:1。幸好其後他亦助攻馬古尼射成2:1，不用成為球隊的失分罪人。

賽後馬古尼就為好拍檔說話：「史東斯今季的表現非常出色，我們是後衞，當我們犯錯時總會受到抨擊。當然，他今仗出現了一個小失誤，但他其後亦交出一個非常漂亮的頭槌助攻。當失球後我曾跟他說，繼續努力，我們可以贏的，結果我們亦做到了。」他續指：「史東斯今天雖然失誤，但他其後會變得更好更強大，他不論在國家隊和球隊的狀態都很好。」

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