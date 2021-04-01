邁阿密網球公開賽周三接連爆大冷，女單2號種籽大坂直美在8強直落兩盤被莎卡莉淘汰後，男單1號種籽梅韋迪夫亦以盤數0:2不敵阿古特，無緣4強。

世界排名第2的日本好手大坂直美是今年澳洲公開賽女單冠軍，她在8強面對23號種籽希臘的莎卡莉，以0:6先輸一盤。第二盤大坂直美在第二局成功破發，一度領先莎卡莉3:0，但最終以4:6再輸一盤，23連勝被終止。莎卡莉的4強對手是2019年美國公開賽冠軍得主、8號種籽加拿大的安達絲古，後者在8強打足三盤後以6:4、3:6和6:3力克西班牙的蘇列比絲晉級。

男單方面，澳洲公開賽亞軍俄羅斯的梅韋迪夫，以4:6和2:6受挫7號種籽西班牙的阿古特，後者三次對梅韋迪夫保持不敗。至於19歲的辛尼則以7:6（7:5）和6:4戰勝哈薩克的布比歷，職業生涯首度躋身網球大師賽4強。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波