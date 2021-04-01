世界盃冠軍法國周三憑基沙文一箭定江山，在世盃外D組作客以1:0小勝波斯尼亞，C組的前世盃冠軍意大利作客亦以2:0擊敗立陶宛，3戰全勝續居榜首，惟意大利足總在賽後宣佈，有四名球隊職員確診武漢肺炎。

法國上半場與波斯尼亞互交白卷，戰至60分鐘，基沙文接應拉比奧特左路傳中近門頂入，為法國奠定1:0的勝局。法國目前3戰得7分續居D組榜首，同組的烏克蘭於主場被哈薩克以1:1逼和，3戰得3分升上第二位，落後法國4分，芬蘭2戰得2分排第三。

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