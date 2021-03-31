今年2月份被火箭裁掉的「表弟」吉辛斯（DeMarcus Cousins）後，至今一直未有班落。據ESPN指，目前成為不受限制自由身球員的吉辛斯，快艇有意為這位30歲的中鋒開出10日的短約，不過預計快艇最快要在下周才會作決定。

今季初的常規賽吉辛斯曾為火箭出戰過25場比賽，場均9.6分、7.6籃板及2.4助攻，但投籃命中率僅得37.6%，而且自從2月中以來，吉辛斯就未有再上場比賽過。有報道指吉辛斯現時已身處洛杉磯，並且正在接受NBA健康安全檢測，而且為期需要大概一周的時間，因此快艇會在下周再作最後決定。

由於伊巴卡（Serge Ibaka）在3月中旬受傷的關係，已經錯過了快艇最近9場的比賽，因此球隊希望除了蘇巴克（Ivica Zubac）之外，仍然希望可以簽入另一名中鋒。至於營運總裁法蘭克（Lawrence Frank）早前就曾透露，希望可以簽入一位球員填補隊內的空缺，不過就表示必須要是合適的人選。

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