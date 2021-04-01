周三西班牙於世盃外小組賽中以主場3:1擊敗科索沃，隊長沙治奧拉莫斯雖然只在86分鐘後備上陣，不過在結束國家隊任務回到皇馬後，並沒有跟隨球隊出席訓練。周四皇馬在官方網站宣佈，拉莫斯的左腿肌肉受傷，暫時未知缺席時間。不過據西班牙傳媒指，拉莫斯將會缺陣一個月的時間，意味着無法趕上歐聯8強兩回合鬥利物浦，以及國家打吡對陣巴塞隆拿的關鍵戰。

這次國際賽期入選西班牙大軍名單的35歲後衞拉莫斯，在首戰1:1賽和希臘一仗踢了45分鐘後，直至周三才以後備身份上陣一段短時間，三場世盃外賽事合共僅踢了49分鐘。不過賽後西班牙教練安歷基表示拉莫斯未有問題，只是因為剛剛從傷病中康復，因此才未有讓這位皇馬隊長出任正選。只不過回到皇馬經過醫療團隊檢查後，就證實拉莫斯的左腿肌肉受傷，雖然皇馬官方未有透露康復時間，不過有報道已經指拉莫斯將會無緣對陣利物浦的兩回合歐聯賽事，球迷最期待的拉莫斯大戰紅軍翼鋒穆罕默德沙拿的畫面亦無法上演。

今季受到傷患影響，只為皇馬上陣過20場賽事的拉莫斯，這次缺陣對皇馬的防線影響重大。拉莫斯隨後亦在Instagram上解釋自己的受傷原因：「周三的比賽結束後，我留在球場上訓練，不過發現左小腿出現不適。周四經過檢查後，就證實我的肌肉受傷。如果有什麼事情會令我受傷，就是我無法在重要的比賽中幫助球隊，我會努力康復，竭盡所能為球隊加油。」

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