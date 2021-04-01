網隊周三雖有倒戈的夏登（James Harden）因傷捍早退下火線，但在K艾榮（Kyrie Irving）貢獻31分及個人今季新高的12次助攻以及J夏里士（Joe Harris）攻入28分帶領下，仍能後來居上以120:108擊敗到訪的火箭，取得三連勝並33勝15負升上NBA東岸榜首。根據Elias Sports Bureau，這是網隊自2003年4月13日（49勝31負）以來，首次在東岸佔據領先之位。

網隊今場本已有杜蘭特（Kevin Durant）、沙美（Landry Shamet）和艾迪列治（LaMarcus Aldridge）缺陣，完成第一節已落後29:42。在第一節中最多落後18分的網隊其後改善，全力反撲下戰至第三節已一度反先。雖然夏登因右腿筋繃緊在第三節最後4分多鐘離場後，第四節亦未有重返戰陣，但網隊於最後一節中段打出一段12:0的攻勢，由原本落後6分超前成107:101，最終成功反勝火箭。

在前三節共上陣27分鐘的夏登，今場取得了17分、8籃板及6助攻，是網隊六名得分上雙球員之一，教練尼殊（Steve Nash）賽後則表示，周四對黃蜂賽前需要再看看夏登的感覺如何，但有信心這名明星後衞不是長期的受傷。今場直到第三節最後1分鐘才首次領先的網隊，最終取得近22戰的第19場勝利，自1月14日引入夏登後的戰績為26勝9負。

今戰有禾爾（John Wall）膝傷缺陣的火箭，與網隊同樣有六名球員得分達雙位數，以奇雲波特（Kevin Porter Jr.）攻入20分最多，其次是獲18分進賬的侯斯（Danuel House Jr.），但在大部份時領先下未能力保勝果，遭遇兩連敗。

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