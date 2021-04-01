周三北馬其頓在世盃外作客爆冷以2:1擊敗四次世盃得主德國，令對方近20年來首次在世盃外輸球。事實上，這支世界排名67的東歐球隊並非「歐洲魚腩」，近年在國際賽事屢創佳績，去年歷史性更殺入今屆歐國盃決賽周。

1991年由前南斯拉夫獨立的馬其頓，因為名字與希臘地區相撞而更名為北馬其頓。過去球隊從未晉身過世界盃或歐國盃這些大型賽事的決賽周，但球隊去年11月就有「零的突破」，在歐國聯附加賽決賽對格魯吉亞一役中，憑「國家英雄」37歲老將彭迪夫一箭定江山擊敗對手，使北馬其頓歷史性殺入歐國盃決賽周。

現效力意甲熱拿亞的前鋒彭迪夫絕對是北馬足球史上的代表人物，這位前國際米蘭3冠王功臣依然是國家隊的上陣王和入球王，01年至今上陣117場，今場對德國建功亦令他的國家隊入球紀錄刷新至37球。除彭迪夫外，北馬其頓有不少球員在歐洲主流聯賽搵食，如效力英超列斯聯的中場阿里奧斯基、烏甸尼斯前鋒尼斯托羅夫斯基和西甲利雲特的伊尼斯巴迪希等。而北馬暫時在世盃外J組以3戰2勝1負得6分，更以得失球差壓過同分的德國列次席。

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