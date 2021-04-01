西班牙傳媒周四拍攝到多蒙特前鋒夏蘭特的經理人拉奧拿和父親艾菲爾現身巴塞隆拿機場，並由西甲球會巴塞隆拿會長拿樸達的助手接機，估計雙方將會正式洽談夏蘭特的轉會事宜。

「超級經理人」拉奧拿和夏蘭特的父親艾菲爾在西班牙時間周四上午飛抵巴塞隆拿，兩人步出機場後隨即登上一部房車離開。據西班牙傳媒報道，巴塞會長拿樸達的助手當時亦在房車上。

現年20歲的夏蘭特今季受到曼聯、曼城和車路士等多支歐洲豪門注視，但轉會消息一直只聞樓梯響，最終新上任的巴塞會長拿樸拿率先出手，與夏蘭特的代表進行初步洽談。據報夏蘭特已經向多蒙特方面提出希望在今夏離隊的要求，估計這位挪威前鋒的身價約為1.8億歐元。

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